Fransız'da 75 yaşındaki milletvekili Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Goasguen'in ailesinden yapılan açıklamada, milletvekilinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Paris'in banliyölerinden Issy-les-Moulineaux'deki Corentin-Celton Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Paris milletvekili Goasguen'in 22 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

İlk kez 1993'te milletvekili seçilen Goasguen, 1995'te Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık yapmıştı.

İsrail'e verdiği destekle bilinen Goasguen, 2008-2017 yıllarında da Paris'in 16. bölgesinin belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.