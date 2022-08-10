Kurtarılmaya çalışılan balinadan kötü haber

AP'nin haberine göre, balinanın uzun süre hayatta kalamayacağını düşünen vahşi yaşam koruma grubu ve veterinerler bir araya geldi. Grup, balinayı Normandiya'ya taşıyarak Paris üzerinden açık denize taşımaya yönelik çalışma başlattılar.

Beyaz balina, geçtiğimiz günlerde Paris'ten Manş Denizi'ne akan Seine Nehri'nde bulunmuştu. Yetkililer, balinayı hayatta tutmak için canla başla mücadele etmişti. Yetkililer balinanın yetersiz beslendiğinden ve hasta olabileceğinden şüphelendiklerini belirtmişti.

Ancak kurtarma çalışmaları sürerken Fransız veteriner Florence Ollivet Courtois, balinanın nefes almakta zorlandığını fark etti.

Balinanın taşınması hava sıcaklığının en düşük olduğu zamanda gerçekleştirildi.

Yetkililer, balinanın kurtarma girişimini en çok etkileyen faktörlerden birinin de Fransa 'daki sıcak hava olduğunu belirtti.