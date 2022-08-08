Beyaz balina ölümle burun buruna

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Beyaz balina, geçtiğimiz günlerde Paris'ten Manş Denizi'ne akan Seine Nehri'nde tespit edilmiş ve başkent Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki noktada sıkışıp kalmıştı.

Yetkililer, donmuş ve canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balinanın stresli olduğunu ve yiyecekleri reddettiğini belirtti. O günden bu yana balina, Paris’in 70 kilometre kuzeyindeki Vernon’da bir kanalda yaşıyor.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

Agence France-Presse'in haberine göre, Sea Shepherd France Başkanı Lamya Essemlali, 24-28 saat içerisinde balinanın kendi yaşam alanına götürülmezse ölebileceğini açıkladı. Balinanın beslenmemesinin de hastalandığının habercisi olabileceğini vurguladı.

Essemlali, balinanın yaşaması için çabalayacaklarını söyledi. Essemlali, balinanın şimdilik enerjisinin olduğunu ve uyaranlara tepki verdiğini belirtti.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.