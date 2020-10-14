Le Figaro’nun haberinde salgının gittikçe kötüleştiği Fransa’da Macron’un dün Kovid-19’la ilgili düzenlenen "Sağlık Savunma Konseyi" toplantısı sonrası 14 Temmuz’dan bu yana salgınla ilgili bizzat açıklama yapmama kararından vazgeçtiği bildirildi.
Ülkede yapılan son anketlerde katılımcıların yüzde 61’inin pandemiyle mücadeleyi gerektiği gibi yönetemediğini düşündüğü Fransa Cumhurbaşkanı'nın salgının kontrolünü ele almak için bu akşam devlete ait kanallar TF1 ve France 2’deki canlı yayına katılması bekleniyor.
Salgının başında halkın karşısına Elysee Sarayı’ndan yaptığı ulusa sesleniş konuşmaları ya da gezilerinde verdiği mesajlarla çıkan Macron, bu defa canlı yayımlanacak mülakata katılacak.
Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın stratejisini tamamen tersine çevirdiği ifade edilen haberde temmuz ayı sonunda başbakanı değiştiren Macron’un bu şekilde sağlık kriziyle uğraşma işini başbakan ve sağlık bakanına devrederek ekonomik iyileşmeye odaklanmayı hedeflediği kaydedildi.
"MACRON, KRİZİN YÜZÜ OLMAMAYA ÇALIŞIYOR"
Haberde Cumhurbaşkanı'nın strateji uzmanının "2022’deki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde Macron, Fransız halkının gözünde krizin yüzü olmaktan kaçınmaya çalışıyor." şeklindeki itirafı da paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı'nın Kovid-19’la ilgili sorumluluğu kurmaylarına devretmesinin ardından "eşit fırsatlar, İslami ayrılıkçılık" gibi suni gündemlerle halkın karşısına çıkarak dikkat dağıtmaya çalışmasının başarılı olmadığı belirtilen haberde, okulların başlamasıyla salgının Macron’un tüm çabalarını boşa çıkardığına işaret edildi.
Haberde salgının gittikçe ağırlaşmasının Macron’u ulusun karşısına çıkmaya mecbur kıldığı, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında halkın güvenini tazelemek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.
MACRON'A VE HÜKÜMETE GÜVEN AZALIYOR
AA'nın haberine göre; Fransa'da son dönemde yapılan birçok anket ve kamuoyu yoklaması, Macron'a güvenin gittikçe azaldığını gösteriyor.
Ülkede eylül ayında yapılan 7 güven anketinin ortalamasına göre, Cumhurbaşkanı Macron'a temmuz-ağustos aylarında yüzde 41 civarında olan güven 2,4 puan düşerek eylülde yüzde 38,7'ye, Başbakan Jean Castex’e duyulan güven ise atandığı temmuzda yüzde 49,4 iken eylülde yüzde 42,29’a gerilemişti.
Geçen hafta yapılan anket de Fransızların yüzde 61’inin Macron’un Kovid-19 krizini gerektiği gibi yönetemediğini, yüzde 65’inin de Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin salgının ilk dalgasından gerekli dersleri almadığını düşündüğünü ortaya koymuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Fransızları bir araya getirebileceğini" düşünenlerin oranı ise anketlere yüzde 26 olarak yansımıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!