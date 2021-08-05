Fransız astronottan paylaşım

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Fransız astronot, Türkiye’deki yangınların, Uluslararası Uzay İstasyonundan görüntüsünü paylaştığı Twitter hesabında, uzakta olsa bile bu bakışın kendisine acı verdiğini söyledi.

‘‘İnsanı inciten türden bir görüntü’’ ifadesini kullanan astronot, aşırı doğa olaylarının ürkütücü olduğunu vurguladı. İfadelerinde, yangınların sıklıklarının ve yayılmasında küresel ısınmanın etkili olduğu açıklaması vardı.

Fransız astronot, gözlemledikleri bu anlarda, insanların ve tüm canlıların tehdit altında olduğunu bildiklerini de sözlerine ekledi.

T24’ün de aktarmış olduğu haberde, Fransız astronot Pesquet’in Twitter üzerinden paylaştığı iki fotoğrafta Karayipler'de geçen ay yaşanan Elsa Kasırgası ve Türkiye’deki orman yangınlarına ait görsel paylaşımında, doğa olaylarına dikkat çekildi.