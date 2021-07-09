Yeni Kaledonya'ya bağımsızlık yanlısı hükümet başkanı

Şubat ayından bu yana hükümetin belirlenemediği Yeni Kaledonya’da, Mapou, hükümetin 11 üyesi arasında yapılan oylamada Kanak Sosyalist Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNKS) ittifakının Bağımsızlık için Ulusal Birlik (UNI-FLNKS) kanadından ve Kaledonya Birliğinden (UC-FLNKS) üçer oy alarak hükümet başkanı seçildi.
Önceki hükümet başkanı ve bağımsızlık karşıtı Thierry Santa ise 4 oy alabildi. AA'nın haberine göre; geleneksel olarak kazanan kişinin karşısındaki tarafa verilen hükümet başkan yardımcılığı görevi içinse kimse aday olmadı. Mapou’nun bir hafta içinde görevine başlaması bekleniyor.
23 YILDIR İLK AYRILIKÇI HÜKÜMET BAŞKANI
Fransa ile Yeni Kaledonya arasında 5 Mayıs 1998’de imzalanan, yerli halk Kanaklara daha fazla siyasi güç verilmesini ve özerkliği öngören Noumea Antlaşması’ndan bu yana bölgede ilk defa bir ayrılıkçı Kanak, hükümet başkanı oldu.
Hükümetteki FLNKS üyeleri, şubat ayı başında, Yeni Kaledonya’nın en önemli yer altı kaynaklarından nikeli işleten fabrikanın çok uluslu bir şirkete satılmasına karşı çıkarak istifa etmişti.
UNI ve UC’nin her ikisinin de hükümet başkanı çıkarmak isteme çabası, Yeni Kaledonya’da 17 Şubat'tan bu yana hükümet krizine yol açmıştı.
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