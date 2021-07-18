Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı ve aşı zorunluluğu karşıtı gösteri: En az 114 bin kişi

Fransa'nın birçok kentinde Covid-19 aşı zorunluluğuna ve sağlık kartına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerine 114 bin kişinin katıldığı bildirildi. Fransa'da hükümet sözcüsü Attal, göstericilerin hükümetin sağlık önlemlerine ilişkin ''eylem tarzına''tepki verdiğini vurguladı.

18.07.2021 - 12:24 | Güncelleme: DÜNYA
AA

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Perpignan, Lille ve Toulouse gibi çok sayıda kentte düzenlenen gösterilere 114 bin kişinin katıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, Paris'te düzenlenen 3 ayrı protestoda toplam 18 bin göstericinin bulunduğu aktarıldı.

  • Diğer yandan protesto organizatörleri, ülke genelinde gösterilere katılanların sayısını 150 bin olarak açıkladı. Güvenlik güçleri, Lyon'daki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 9 kişiyi gözaltına aldı.

  • Hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilen ve sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe sokmaya hazırlanan Fransa'da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, aşı karşıtlarının azınlıkta olduğunu söyledi.

  • Katılımcıların hükümetin sağlık önlemlerine ilişkin eylem tarzına tepki verdiğini, bazılarının hükümeti yetkiyi kötüye kullanmakla suçladığını belirten Attal, gösterilere katılan aşı karşıtlarının ise azınlığı oluşturduğu ve onların seçimlerinin aşı olanları etkilemesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!