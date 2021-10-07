Fransa’nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi Avustralya’ya dönecek

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Fransa Parlamentosunda konuşan Dışişleri Bakanı Drian, Avustralya, ABD ve İngiltere’nin imzaladığı AUKUS anlaşmasının ardından ülkesi ve Avustralya arasındaki denizaltı inşasının iptaline tepki olarak geri çağırdıkları büyükelçiyle ilgili açıklamada bulundu.
Fransa’nın Canberra Büyükelçisi Thebault’un iki ülke arasındaki ilişkileri "yeniden tanımlamak" için Avustralya’ya geri döneceğini açıklayan Drian, "Büyükelçimizden iki görevle Canberra'ya dönmesini istedim. Gelecekte Avustralya ile ilişkimizi yeniden tanımlamaya yardımcı olmak ve Avustralya'nın denizaltı programını sona erdirme kararının uygulanmasındaki çıkarlarımızı sıkı bir şekilde savunmak." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla 18 Eylül’de ülkesine dönen Thebault, başkent Canberra’dan ayrılmadan önce Avustralya diplomasisini "Beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" olarak nitelendirerek sert bir değerlendirmede bulunmuştu.
- Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül’de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya'nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.
AUKUS anlaşmasının imzalanmasıyla Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 65,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşme iptal edilmişti.
Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizce'deki kısaltmasından oluşan AUKUS anlaşmasından dolayı Avustralya’nın ülkesiyle yaptığı anlaşmayı iptal etmesini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!