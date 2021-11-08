Cannes'da polise bıçaklı saldırı!

İHA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cannes şehrinde bulunan bir karakolunun önünde yerel saatle 06.30 sıralarında bir polis memuruna bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirten Darmanin, sosyal medya hesabında "Cannes karakolundan bir polis memuru bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan, arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Hemen oraya gidiyorum ve ulusal polise ve Cannes şehrine tam desteğimi dile getiriyorum" paylaşımında bulundu.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, saldırgan karakolunun önüne park etmiş bir polis aracına yaklaşarak sürücü kapısını açıp polisi göğsünden bıçakladı.

Saldırgan daha sonra yolcu koltuğunda oturan polise saldırmak için ona doğru yönelirken başka bir polis silahını kullanarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Üzerinde çelik yelen bulunan polisin hafif yaralandığı ancak saldırganın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanının olay yerine gideceği ifade ediliyor.