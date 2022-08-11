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Fransa’daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü

Fransız yetkililer, ülkenin güneybatısındaki yangınların yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sıcaklığın düşmemesiyle yangınların kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi.

11.08.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Fransa basını, Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül eden yangın hala söndürülemedi. Yetkililer ayrıca yeni bir yangının daha çıktığını duyurdu. 9 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle iki gün içerisinde bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi.

  • Başbakan Elisabeth Borne, Bordeaux'nun güneyinde Landiras yangınıyla mücadele eden yetkililerle görüşeceğini ve sahadaki 1100 itfaiyeciye takviye yapılması gerektiğini söyledi. Borne, 6 bin 800 hektar ormanlık alanı yok eden yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.

  • Gironde İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden Yarbay Arnaud Mendousse gazetecilere verdiği demeçte, yangının yayılmasını önlemek için tüm gece çalıştıklarını belirtti. Mendousse, şimdilik bölgeyi terketmeyeceklerini açıkladı.

  • Yetkililer, yangında gökyüzünü kaplayan dumanların, Atlantik kıyılarına ve Fransa plajlarına yayıldığını belirtti. Fransız ARS sağlık kuruluşu, yoğun dumandan etkilenmemek için insanların maske takması gerektiğinin altını çizdi.

    Duman, İspanya'ya giden A63 otoyolunun Bordeux ve Bayonne arasında kapanmasına neden oldu.

  • Fransa'da gazeteler ülkeyi günlerdir saran ara ara büyüyen yangınları, manşetlerine "kabus" ifadesiyle taşıdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri ilk sayfalarını, önceki gün Gironde bölgesinde başlayan ve 6 bin hektardan fazla ormanlık alanı saatler içinde kül eden yangınlara ayırdı.

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