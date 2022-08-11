Fransa basını, Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül eden yangın hala söndürülemedi. Yetkililer ayrıca yeni bir yangının daha çıktığını duyurdu. 9 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle iki gün içerisinde bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi.