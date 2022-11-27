Fransa’da tutuklu sayısı en yüksek sayıya ulaştı

AA

Ülke basınında yer alan ve Adalet Bakanlığı verilerine dayandırılan habere göre, Fransa'da kasım ayı başı itibariyle 72 bin 809'a ulaşan tutuklu sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Fransa'da daha önce Mart 2020’de en yüksek tutuklu sayısı 72 bin 575 olarak kayıtlara geçmişti.

Tutukluların yüzde 26,9’u sanık statüsünde bulunuyor.

Haberde, hapishanelerdeki aşırı kalabalığa işaret edilirken, 2 bin 225 tutuklunun yere serilen yataklarda yatmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.