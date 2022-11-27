Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Fransa’da tutuklu sayısı 1 Kasım itibariyle en yüksek sayıya ulaştı

Fransa’daki tutuklu sayısı, 1 Kasım itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Giriş: 27.11.2022 - 20:30 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa’da tutuklu sayısı 1 Kasım itibariyle en yüksek sayıya ulaştı
Fransa’da tutuklu sayısı en yüksek sayıya ulaştı
0:00 / 0:00
AA

Ülke basınında yer alan ve Adalet Bakanlığı verilerine dayandırılan habere göre, Fransa'da kasım ayı başı itibariyle 72 bin 809'a ulaşan tutuklu sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Fransa'da daha önce Mart 2020’de en yüksek tutuklu sayısı 72 bin 575 olarak kayıtlara geçmişti.

Tutukluların yüzde 26,9’u sanık statüsünde bulunuyor.

Haberde, hapishanelerdeki aşırı kalabalığa işaret edilirken, 2 bin 225 tutuklunun yere serilen yataklarda yatmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Macron'dan Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu
Macron'dan Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
Çin
Çin "Yaogan-36" uydularını fırlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.