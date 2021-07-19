Fransa’da son 24 saatte 12 bin 532 Kovid-19 vakası tespit edildi

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Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 532 artışla 5 milyon 867 bin 730’a yükseldi.

Son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 501’e çıktı.

Hastanelerde 891’i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 936 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 544 bin 220’ye yükseldi, 30 milyon 339 bin 179 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 65 milyondan fazla doz aşı yapıldı.