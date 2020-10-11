DHA

Fransa’da polis merkezine havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris’teki Champigny bölgesinde bulunan polis merkezine havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 40 kişinin saldırıyı düzenlediği ifade edildi.

Polis merkezinin camlarının kırıldığı ifade edilirken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Paris Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Champigny’deki polis merkezine havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Saldırıda kimse zarar görmedi. Faillerin tespitine yönelik soruşturmalar sürüyor" denildi.