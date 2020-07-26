Fransa’da Kovid-19 testi ücretsiz oldu

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Fransa’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Kovid-19 testi artık ücretsiz yapılacak.

Fransa’da koronavirüs salgının ile mücadelede yeni adım atıldı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada reçete ile alınan 54 Euroluk Covid-19 hızlı tanı testinin artık reçetesiz ve bedava alınabileceğini duyurdu.

Veran, test yapmanın önemli ve gerekli olduğunun altını çizerek, "Virüse karşı savaşımızı henüz kazanmadık” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, testlerin ücretsiz olmasının salgınla mücadeleye etkisinin olumlu olacağını ifade etti.

İspanya Sağlık Bakanlığının cuma günü açıkladığı son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 272 bin 421 olarak bildirilmişti.