Fransa’da ibadethanelere yönelik koronavirüs kısıtlamalarına Danıştay engeli!

Ülkedeki Katolik Derneklerinin başvurusunu değerlendiren Danıştay, hükümetin söz konusu kararı gözden geçirmesi için 3 günlük süre tanıdı.

Danıştay’dan yapılan açıklamada, toplu dini ibadetlerin 30 kişiyle sınırlanmasının insanların haftalık ayin ve toplu ibadetlere katılmasını engelleyeceği belirtildi.

Fransa Psikoposlar Kongresi (CEF),Danıştay’ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılması durumunda cuma namazlarına yönelik yasak da kalkacak.