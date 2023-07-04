Fransa’da belediye başkanlarından şiddet karşıtı mitingler

Laura Gozzi | BBC News

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel M.’nin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve beş gün boyunca devam eden isyan dalgası yavaşlıyor gibi gözüküyor.

Pazar gecesi protestoların şiddeti ve gözaltına alınanların sayısı azaldı.

Fakat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanlığı’ndan sokaklardaki yoğun polis varlığının sürdürülmesini talep etti.

Pazartesi günü çok sayıda kentin belediye başkanları da belediye sarayları önünde şiddete karşı mitingler düzenledi.

Nahel’in yaşadığı Nanterre kentinin belediye başkanı Patrick Jarry, şiddet olaylarının azalmasından memnun olduğunu söylerken “Bu duruma yol açan olayı ve adalet ihtiyacını da unutmamalıyız” dedi.

L'Haÿ-les-Roses’da da protestocular tarafından evine saldırı düzenlenen belediye başkanı Vincent Jeanbrun’e destek için düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Eve patlayıcılarla düzenlenen saldırıda Jeanbrun’ün kaçmakta olan eşi bacağını kırmış, çocuklarından biri de yaralanmıştı. Bu saldırı, cinayete teşebbüs olarak soruşturuluyor.

Yürüyüşte konuşan Jeanbrun “İsyancıların gerçek yüzünü gördük: Onlar birer katil. Eşimi ve iki küçük çocuğumu öldürmeye, onları uykularında diri diri yakmaya çalıştılar” dedi ve ekledi:

“Geçen hafta demokrasi saldırıya uğradı. Halkın sessiz çoğunluğunun ayağa kalkıp ‘yeter’ demesi gerekiyor.”

Protestolarda yalnızca Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarına milyonlarca euroluk maddi hasar verildiği hesaplanıyor.

Pazar gecesi ve Pazartesi günü protestolar azalsa da Paris bölgesinde Pazartesi akşamı yine de toplu taşıma seferleri durduruldu.

Ülke genelinde 45 bin ek polis gücü görevlendirildi. İçişleri Bakanı Geral Darmanin bu polislerin Pazartesi gecesi de görev başında olduğunu duyurdu.

Cumartesi gecesi 700 kişi gözaltına alınırken Pazar bu sayı 150’ye düştü.

Perşembe günü 1.900 araç ateşe verilirken Pazar günü 297 araç yakıldı.

Yakılan otobüs sayısı da Perşembe günkü 500’den fazlayken Pazar günü 34 oldu.

Hafta sonu BBC’ye konuşan Nahel’in yakınları, şiddet olaylarına son verilmesini talep etmişti.

Öte yandan Nahel’i öldüren polis memurunun ailesine destek olmak için aşırı sağcılar tarafından GoFundMe üzerinden oluşturulan kitle fonlama kampanyasında 1,1 milyon dolar toplandı.

Nahel’in yakınları bundan üzüntü duyduğunu söylese de Fransız gazetesi Le Parisien’e açıklama yapan GoFundMe, bu kampanyanın topluluk kurallarına aykırı olmadığını, şiddet olaylarını savunan değil bir aileyi destekleyen bir kampanya olduğunu söyledi.

Nahel’in ailesi tarafından başka bir platformda başlatılan kampanyada ise 215 bin euro toplandı.

Fransa genelinde yerel belediyeler, yağma olaylarından zarar gören işletmelere destek kampanyaları açıklamaya başladı.

Marsilya’da işletmelere hibe verilirken Paris’te ise yağmalanan ve hasar gören kamusal binalara yeniden inşa fonu duyuruldu.

Öte yandan yaz sezonunda yaşanan bu olayların ülkenin turizm gelirlerine zarar vermesinden endişe ediliyor.

Fransız Le Point’in haberine göre turizm yetkilileri Paris’teki otel rezervasyonlarının yüzde 25’inin şimdiden iptal edildiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Macron, bugün şiddet olaylarından etkilenen 220 belediyenin başkanlarıyla bir araya gelecek.

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