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Fransa’da 4 çocuğu yaralayan saldırganın gözaltı süresi uzatıldı

Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bir parkta 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralayan Suriye uyruklu 31 yaşındaki bıçaklı saldırganın gözaltı süresi uzatıldı

Giriş: 10.06.2023 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa’da 4 çocuğu yaralayan saldırganın gözaltı süresi uzatıldı
İHA

Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bir oyun parkında 4’ü çocuk 6 kişiyi bıçaklayan ve olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki Suriye uyruklu Abdelmasih Hanoun hâkim karşısına çıkarıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada Abdelmasih Hanoun’un polis sorgusu sırasında sessiz kaldığı ifade edilirken, saldırganın hâkim karşısına çıkmadan önce akıl sağlığı testlerinden geçtiği ve mahkemeye çıkarılmasının uygun olduğuna karar verildiği belirtildi.

Mahkemenin ardından Hanoun’un terör örgütleriyle bir bağlantısı olmadığı açıklanırken saldırganın cinayete teşebbüsten resmen soruşturmasının başlatıldığı ve gözaltı süresinin daha kapsamlı araştırma yapılması için uzatıldığı aktarıldı.Hanoun’un saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise belirsizliğini koruyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan göl kenarındaki bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmiş, saldırgan ise olay anının hemen ardından yakalanarak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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