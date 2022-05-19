Fransa yollarında 1000 araca ulaştı

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Ticari araç markası Anadolu Isuzu, 2021 yılı sonu itibarı ile sadece Fransa pazarına toplam 1000 midibüs ve otobüsün teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Anadolu Isuzu olarak 2021 yılı midibüs ve otobüs ihracatında şirketimiz için tarihi rekorlara imza attığımız bir yıl oldu. Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Fransa bizim için en öncelikli pazarlardan biri konumunda" dedi.

Arıkan, sürdürülebilirliğin Anadolu Isuzu için en temel önceliklerden biri olduğunu da belirterek, Anadolu Isuzu’nun kısa süre önce iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza verdiğini, ayrıca ticari araç sektörünün 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında yüzde 100 sıfır emisyonu hedefleyen “Drive to Zero” inisiyatifine katıldığını vurguladı.