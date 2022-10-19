Brezilya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın her zaman için Dünya Kupası'nın güçlü adayları olduğunu söyleyen Arjantin kaptanı, Fransa ve Brezilya'nın ise uzun süredir beraber oynayan güçlü kadroları sayesinde şampiyonluk için favori olduklarını söyledi.

Messi, Lionel Scaloni yönetimindeki son Copa America şampiyonu ülkesi Arjantin'i ise favoriler arasında saymadı.

Arjantin'de gündem sakatlıklar. İki önemli yıldız Dybala ve Di Maria, Dünya Kupası'nda takımdan ayrı kalabilir.

Arjantin C grubunda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek.