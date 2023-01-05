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Macron: Fransa, Ukrayna'ya hafif tanklar gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya destekleyeceklerini, bu kapsamda hafif tanklar göndereceklerini açıkladı

Giriş: 05.01.2023 - 01:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
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AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

AA'nın haberine göre; Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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