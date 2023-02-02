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Haberler Dünya Fransa, Ukrayna askerlerini Polonya'da eğitecek - Dünya haberleri

Fransa, Ukrayna askerlerini Polonya'da eğitecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine birçok alanda destek veren Fransa, Ukrayna askerlerini NATO üyesi Polonya'da eğitecek.

Giriş: 02.02.2023 - 23:15 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa, Ukrayna askerlerini Polonya'da eğitecek - Dünya haberleri
AA

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri destek misyonunun bir parçası olarak Ukrayna kuvvetlerini eğitmek için Polonya'ya 150 eğitmen göndereceğini ifade etti.

Jasina, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Ekim 2022'de üye devletlerdeki merkezlerde 15 bin askeri eğitme hedefiyle Ukrayna Askeri Yardım Misyonunu kurduğunu anımsattı.

Söz konusu misyon kapsamında iki operasyon komutanlığından birinin Polonya'da diğerinin Almanya'da bulunduğunu belirten Jasina, "Fransa, AB'nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu kapsamında Polonya'ya 150 asker gönderecek. Söz konusu askerler Ukrayna kuvvetlerini eğitecek." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AP

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