Fransa - Türkiye maçı için iptal talebi

EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak kritik Fransa - Türkiye karşılaşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Bazı Fransız politikacılar, Fransa - Türkiye maçının iptali için Fransa Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Ancak federasyon, maçın iptal kararını yalnızca UEFA'nın alabileceğini iletti.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu'ndan iptal talebi isteyenlere verilen cevapta, ''Fransa olarak bu maçı iptal edemeyiz. Maçı iptal etme yetkisi yalnızca UEFA'da. Maçın iptaline ilişkin terör ve benzeri tehditler de bulunmuyor'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan iddiaya göre Fransa Futbol Federasyonu, maçın iptali durumunda ne tür bir sonuç çıkacağına dair UEFA'dan yanıt istedi. Ancak böyle bir durumda yapılacak toplantının yetişemeyeceği gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu'na cezaya dair bir cevap verilmedi. Fransa Futbol Federasyonu da riske girmeme kararı aldı.

Daha önce maça gitmesi planlanan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise planını iptal etti. Jean-Yves Le Drian dışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Stade de France'ta olmayacağı bildirildi.

Bu akşam 21:45'te başlayacak Fransa - Türkiye karşılaşmasına 81 bin kapasiteli Stade de France ev sahipliği yapacak. Kapalı gişe oynanması beklenen maçta yaklaşık 30 bin Türk taraftarın da tribünlerde olması bekleniyor.