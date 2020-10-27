Reuters

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, ülkesinin Türkiye'den ithal ürünlere mütekabiliyet esasında boykot uygulamayı planlamadığını söyledi.

Riester dün akşam RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Gündemde misilleme yapılması yok" dedi, ancak Erdoğan'ın Macron ve

Fransa'daki müslümanlara yönelik tavrı hakkında açıklamalarını kınadığını tekrar ifade etti.

Fransa'da Hazreti Muhammed'in resimlerinin gösterilmesi sonucu birçok ülkede Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Macron'un müslümanlara karşı tavrını gerekçe göstererek Fransız ürünlerine boykot edilmesini istedi.

Erdoğan ayrıca Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.