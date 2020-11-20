Fransa, tepkiler üzerine güvenlik yasa tasarısına madde ekleme kararı aldı

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Attal, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği demeçte, son günlerde tepkilere neden olan söz konusu tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in önerisiyle güvenlik yasasına basın özgürlüğünü güvence altına alan bir madde ekleyeceklerini ifade eden Attal, son günlerde tasarıya karşı endişelerin dile getirildiğinin farkında olduğunu belirtti.

Attal, görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilebileceği ve yayımlanabileceği ancak kötü amaçlarla kullanılamayacağını söyledi.

Gabrile Attal, gösterileri takip eden gazetecilerin de valilikten akreditasyon yaptırma zorunluğu olmadığını ancak bunun mümkün olduğu sözlerini ekledi.

Güvenlik yasa tasarısına göre, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzünü veya kimliğini gösteren unsurların görüntülerinin yayımlanması yasaklanacak. Bu yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası verilecek.

Tasarıda güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanların izlenebileceği, gösterilerde "drone" kameraların kullanılacağı belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.