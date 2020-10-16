Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan DEAŞ terör örgütü üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.Fransız makamlarının hakkındaki "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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