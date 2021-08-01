Fransa'da geçen sezon 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu olan Lille ve Fransa Kupası'nın sahibi PSG, İsrail´de bulunan Bloomfield Stadyumu´nda karşı karşıya geldi.

Lille´de yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec, takımıyla ilk resmi maçına çıktı. A Milli futbolcu Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11´de başlarken, Yusuf Yazıcı ise karşılaşmaya yedek soyundu. Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.

Lille´de Gourvennec, zorlu karşılaşmaya şu 11´i çıkardı: "Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz."

PSG´de ise teknik direktör Mauricio Pochettino şu 11´i sahaya sürdü: "Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Ebimbe, Pereira, Draxler, Kalimuendo, Herrera, Icardi."

Lille, ilk yarının sonunda Burak Yılmaz´ın asisti, Xeka´nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 45'inci dakikada ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Burak, pasını ceza sahası dışı sol çaprazda bulunan Xeka´ya çıkardı. Xeka´nın sert vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında golün sahibi Xeka, yerini A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Mücadeleyi tek golle kazanmayı başaran Lille, lig kupasının ardından Süper Kupa´yı da müzesine götürmeyi başardı.