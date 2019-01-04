Fransa: Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden biri gözaltında

04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden kamyon şoförü Eric Drouet, yasadışı gösteri organize etme suçlamasıyla başkent Paris'te gözaltına alındı.
Daha önce de gösterilerde tahta bir sopa taşıdığı için silah taşıma suçlaması yöneltilen Eric Drouet'nin, geçen ayki gösteriler sırasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Champs-Elysees Bulvarı'na doğru giderken gözaltına alındığı bildirildi.
Eric Drouet, geçen ay da gösteride tahta bir sopa taşıdığı için gözaltına alınmıştı.
Drouet'nin "D sınıfı bir silah taşıma suçlamasından" 5 Haziran'da mahkemeye çıkacağı kaydedildi.
Solcu lider Jean-Luc Melenchon, Drouet'nin gözaltına alınmasını protesto etti.
Eski Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon Twitter mesajında, "Eric Drouet yeniden gözaltına alındı, neden? Bu, iktidarın kötüye kullanılması. Politize olmuş polis, sarı yelekliler hareketinin liderlerini hedef alıyor ve taciz ediyor" dedi.
Sol kesimden gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Buna hukukun üstünlüğü denir. Cumhuriyetin yasalarını ihlal ederseniz sonuçlarına katlanmanız normal" dedi.
Paris'in ünlü Zafer Takı'nın yakınındaki bir McDonald's restoranının önündeki 20 kadar göstericinin Perşembe akşamı Drouet'nin gelmesini beklediği kaydedildi.
Televizyonlarda göstericilerin sözcülüğünü yapan kamyon şöförü Drouet, Facebook sayfasından eylem çağrısında bulunmuştu.
Giydikleri yüksek görünürlüklü yelekler nedeniyle Sarı Yelekliler adı verilen muhalif hareket, yakıt vergilerindeki artışa tepki olarak kırsal kesimde başlamıştı. Daha sonra eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı bir isyana dönüşmüştü.
Eylemleri yasal olarak daha önceden bildirme zorunluluğu olan göstericiler bu kurala uymamış ve başkent Paris ile diğer büyük kentlerde polisle çatışmıştı.
Haftalar süren gösteriler ve şiddet olaylarının ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuelş Macron Aralık ayı ortasında, tepki çeken yakıt vergisi zamlarını iptal etmiş; asgari ücretin artırılacağını ve emeklilere vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı.
Sarı Yeleklilerin 31 Aralık'taki son gösteri çağrısının ardından sadece birkaç yüz kişi toplanmıştı.
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