Fransa Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Fransa Portekiz karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos Del Cerro yönetecek. İşte Fransa Portekiz maçının muhtemel 11'leri ve maça dair ayrıntılar...

FRANSA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa - Portekiz, UEFA Uluslar Ligi maçı 11 Ekim 2020 Cuma günü saat 21. 45'de S Sport 2, S Sport Plus kanalından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Upomecano, Lenglet, Digne, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Martial ve Giroud

Portekiz: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Moutinho, Fernandes, Silva, Carvalho, Jota, Ronaldo