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Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Fransa - Polonya maçı canlı izle! Fransa Polonya maçı canlı yayın TRT HD link... Fransa Polonya maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Fransa - Polonya maçı CANLI YAYIN

Fransa - Polonya maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası son 16 turunda son şampiyon Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. Fransa, ilk turda D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlamıştı. Polonya ise C Grubu'nda 4 puanla ikinci sırayı elde etmişti. Fransa Polonya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 04.12.2022 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası Fransa - Polonya maçı canlı izle! Fransa Polonya maçı canlı yayın TRT HD link... Fransa Polonya maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Polonya son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

STAT: Al Thumama Stadı
HAKEM: Jesus Valenzuela Saez (Venezuela)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Frankowski, Kaminski, Lewandowski

Fransa-Polonya maçını kazanacak ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.

Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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