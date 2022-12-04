Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Polonya son 16 turunda karşı karşıya geliyor.
STAT: Al Thumama Stadı
HAKEM: Jesus Valenzuela Saez (Venezuela)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1
FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Frankowski, Kaminski, Lewandowski
Fransa-Polonya maçını kazanacak ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.
Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.