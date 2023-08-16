Fransa Patates Kızartması Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Fransa'da düzenlenecek dünyanın ilk Patates Kızartması Şampiyonası'nda, restoranlar ve bireysel başvuru yapanlar, birincilik için yarışacak
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AA'nın Fransız televizyon kanalı BFMTV'den aktardığı habere göre, ülkenin Manş Denizi'ne sınır Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim'de dünyada ilk defa düzenlenecek Patates Kızartması Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, kreatif patates, otantik patates ve kızartma patates sosu kategorilerinde yarışacak.
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Şampiyonaya, restoranların yanı sıra bireysel başvurular da kabul edilecek.
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Dereceye girenlere gastronomi dünyasında fırsat kapıları aralaması beklenen yarışmaya, patates severlerin ilgi göstermesi bekleniyor.
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Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.
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Jüriler, patates kızartması ustalarından oluşacak.
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*Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.
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