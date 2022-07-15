Fransa orman yangınlarıyla mücadele ediyor

AA

Fransa’nın güneybatısında yer alan Bordeaux şehri yakınlarında 4 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alan kül oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da iki ormanda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Binden fazla kişi ve 9 yangın söndürme helikopteri ile yürütülen çalışmalarda 4’üncü güne girildi.

Gironde bölgesindeki Arcachon ve Landiras’ta etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle restoranlar ve evler zarar görürken, çoğunluğunu civarda kamp kuran tatilcilerin oluşturduğu 11 bin kişi güvenli bölgelere taşındı.

Yangınlarda şu ana kadar 7 bin 300 hektar alan kül oldu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.