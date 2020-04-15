15 NİSAN 2020
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Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de koronavirüs vaka sayısı 668'e yükseldi

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de yeni tip koronavirüs tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi

15.04.2020 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Charles de Gaulle
AA

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.

Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.

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