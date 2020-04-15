Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.

Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.