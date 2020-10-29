Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra bakanlıkta saldırıya ilişkin toplantı yaptığını aktardı.