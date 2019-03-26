Arnavutluk ve Moldova'yı yenerek 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na harika bir başlangıç yapan A Milli Takım, oynadığı futbolla da gelecek maçlar için umut verirken dünkü maçtan sonra yapılan bir anketin sonuçları dikkat çekti.

Fransızca yayın yapan 1 milyon takipçili Footballogue isimli Twitter sayfasının düzenlediği ankette kullanıcılara " Fransa'nın gruptaki en tehlikeli rakibi kim?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 48'i Türkiye yanıtını verirken, İzlanda %38, Arnavutluk %9, Andorra ve Moldova ise toplam %5 oy aldı.

Ankete yorum yapan bazı kullanıcılar, grupta A Milli Takımımız'ın kesinlikle ilk 2 sırada olacağını belirtirken Fransa'yı Türkiye'de zorlu bir atmosferin beklediğini ifade ettiler.