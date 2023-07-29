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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Fransa, Nijer’deki mali yardımlarını kestiğini duyurdu - Dünya haberleri

        Fransa, Nijer’deki mali yardımlarını kestiğini duyurdu

        Fransa, Nijer'de ordunun yönetime el koymasının ardından Nijer'e yönelik mali yardımlarını kestiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 23:53
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        Fransa 'kilit ülke'ye yardımlarını kesti
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        Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Ülkedeki askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani, geçiş hükümetinin başkanı olmuştu.

        Nijer’de ordunun yönetime el koymasının ardından Fransa’dan tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini askıya aldığını açıkladı. Bakanlık, demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Bazoum'un tekrar görevde olduğu anayasal düzene hemen geri dönülmesini istedi.

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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, "(Nijer’deki) Bütçe desteğinin hemen kesilmesine ek olarak, güvenlik alanındaki tüm işbirliği eylemleri de geçerli olmak üzere süresiz olarak askıya alınmıştır” demişti.

        NİJER, AB İÇİN KİLİT ÜLKELERDEN BİRİ

        Nijer, Avrupa Birliği'nin Sahra Altı Afrika bölgesinden gelen düzensiz göçmen akışını engellemeye yardımcı olan önemli Afrika ülkelerinden biri görülüyor. Nijer’de AB'nin askeri eğitim misyonu için az sayıda askeri bulunuyor. Dünya Bankası ise Nijer’in, yılda 2 milyar dolara yakın kalkınma yardımı alan dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu belirtiyor. AB, 2021-2024 yılları arasında Nijer'de yönetimi, eğitimi ve sürdürülebilir kalkınmayı iyileştirmek için bütçesinden 503 milyon euro ayırmıştı.

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        #Fransa
        #nijer
        #haberler
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