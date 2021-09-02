Fransa: Moldova'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Le Drian ile Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku, Moldova'nın başkenti Kişinev'de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Moldova'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu yönündeki girişimlerine destek verdiklerini belirten Le Drian, "Moldova'da Avrupa odaklı hükümetin kurulması önemli bir sinyaldir." dedi.
Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesi meselesine de değinen Le Drian, "Moldova'nın uluslararası toplum tarafından kabul gören sınırlarındaki egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." ifadesine yer verdi.
Transdinyester meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde 5+2 formatını (Moldova, Transdinyester, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve AB) da desteklediklerini belirten Le Drian, Moldova ile çeşitli alanlarda iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.
- "AB ile daha derin iş birliği yapmak istiyoruz"
Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Popesku da ülkesinin AB ile ilişkilere değinerek şunları kaydetti:
"En kısa zamanda, Moldova'nın Avrupa'ya entegrasyonu ve AB ile iş birliğini derinleştirmeye yönelik yeni plan ve adımları onaylayacağız. Moldova, AB ile daha derin iş birliği yapmak istiyor."
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile çeşitli projeler konusunda temas halinde olduklarını aktaran Popesku, Fransa ile bölgesel güvenlik, dijitalleşme, devlet sektöründeki reformlar, Transdinyester meselesi gibi alanlarda iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.
- Moldova'nın Transdinyester meselesi
Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.
Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.
Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelere; Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri katılıyor.
Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester’e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.
Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester'in Kobasna köyünde bulunuyor.
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