Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.

F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.