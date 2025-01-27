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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 19. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 19. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 19. hafta maçları tamamlandı. Lille, Lyon ve Marsilya haftayı galibiyetle kapattı. Paris SG ise puan kaybına uğradı. İşte Fransa Ligue 1'de 19. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:00
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        Fransa Ligue 1'de 19. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Fransa Ligue 1'nin 19. haftasında oynanan maç, Nice ile Marsilya arasında gerçekleşti.

        Paris SG, ligin bu haftasında Reims ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 0-0 biten maçta Paris SG ve Reims 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 46, konuk ekip ise 21 puan ile noktaladı.

        Marsilya, deplasmanda Nice ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Marsilya'nın puanı 37, Nice'nin ise 30 oldu.

        Lyon, deplasmandaki maçında Nantes'e karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Nantes 17 puana ulaşırken Lyon ise 29 puana yükseldi.

        Lille, deplasmanda Strasbourg ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Lille'nin puanı 32, Strasbourg'un ise 24 oldu.

        Auxerre, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi St Etienne ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Monaco, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Rennes ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Fransa Ligue 1'nin 19. haftasında Havre ile Brest arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Lens evinde ağırladığı Angers ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lens 27 puana ulaşırken, Angers ise 22 puana yükseldi

        Fransa Ligue 1'nin 19. haftasında Toulouse ile Montpellier arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 19. Haftanın Sonuçları
        24.01.2025 22:45
        Auxerre
        0
        Saint Etienne
        0
        İY(0-0)
        25.01.2025 19:00
        Monaco
        0
        Rennes
        0
        İY(0-0)
        25.01.2025 21:00
        Strasbourg
        0
        Lille
        0
        İY(0-0)
        25.01.2025 23:05
        Paris St Germain
        0
        Reims
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 17:00
        Havre AC
        0
        Stade Brest 29
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 19:15
        Lens
        0
        Angers
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 19:15
        Toulouse
        0
        Montpellier
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 19:15
        Nantes
        0
        Olympique Lyon
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 22:45
        Nice
        0
        Marsilya
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 19. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		18 14 4 0 46 32
        2
        Marsilya
        		18 11 4 3 37 19
        3
        Lille
        		18 8 8 2 32 11
        4
        Monaco
        		18 9 4 5 31 9
        5
        Nice
        		18 8 6 4 30 11
        6
        Olympique Lyon
        		18 8 5 5 29 7
        7
        Lens
        		18 7 6 5 27 4
        8
        Toulouse
        		18 7 4 7 25 0
        9
        Stade Brest 29
        		18 8 1 9 25 -3
        10
        Strasbourg
        		18 6 6 6 24 1
        11
        Auxerre
        		18 6 4 8 22 -4
        12
        Angers
        		18 6 4 8 22 -6
        13
        Reims
        		18 5 6 7 21 -2
        14
        Rennes
        		18 5 2 11 17 -3
        15
        Nantes
        		18 3 8 7 17 -7
        16
        Saint Etienne
        		18 5 2 11 17 -21
        17
        Havre AC
        		18 4 1 13 13 -23
        18
        Montpellier
        		18 3 3 12 12 -25

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 20. Hafta Maçları
        31.01.2025 22:45
        Montpellier
        Lens
        01.02.2025 19:00
        Stade Brest 29
        Paris St Germain
        01.02.2025 21:00
        Monaco
        Auxerre
        01.02.2025 23:05
        Lille
        Saint Etienne
        02.02.2025 17:00
        Toulouse
        Nice
        02.02.2025 19:15
        Rennes
        Strasbourg
        02.02.2025 19:15
        Reims
        Nantes
        02.02.2025 19:15
        Angers
        Havre AC
        02.02.2025 22:45
        Marsilya
        Olympique Lyon
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