Fransa lige dönüş planını açıkladı

Fransız futbolunda sahalara dönüş için hedeflenen tarih 17 Haziran. Lig yönetimi, maçların başlangıcına dair hazırladığı yol haritasını açıkladı.

2019/2020 sezonuna 17 Haziran'da kaldığı yerden başlamak isteyen yetkililer, 25 Temmuz'da sezonu noktalamayı planlıyor.

2020/2021 sezonu için belirlenen başlangıç tarihi ise 22 Ağustos. Söz konusu planın resmiyete kavuşması için Fransız hükümetinin nisan sonunda sokağa çıkma yasağı hakkında alacağı yeni karar bekleniyor.

Son olarak 11 Mayıs'a kadar uzatılan yasağın sona ermesi halinde, takımların 17 Haziran'daki maçlar için antrenmanlara başlaması hedefleniyor.

Fransa Lig Yönetimi, 23 Nisan'da Avrupa kupalarının geleceğine dair yapılacak UEFA zirvesinde alınacak kararlara göre hazırladığı planda değişikliğe gidilebileceğini belirtti.

10 Mart'ta askıya alınan Fransa Birinci Ligi'nde bitime 10 hafta var.