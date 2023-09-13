Fransa lideri Macron, İngiliz muhalefet lideri Starmer ile görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Krallık Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Keir Starmer ile görüşecek.
Giriş: 13.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:34
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşik Krallık Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile 19 Eylül'de bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı, "Buluşmalar, Cumhurbaşkanının Avrupalı siyasi aktörlerle sürdürdüğü diyaloğun bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.