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        Haberler Dünya Fransa lideri Macron, İngiliz muhalefet lideri Starmer ile görüşecek

        Fransa lideri Macron, İngiliz muhalefet lideri Starmer ile görüşecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Krallık Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Keir Starmer ile görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:34
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        Fransa lideri Macron, İngiliz muhalefet lideriyle görüşecek
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        Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşik Krallık Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile 19 Eylül'de bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

        Cumhurbaşkanlığı, "Buluşmalar, Cumhurbaşkanının Avrupalı siyasi aktörlerle sürdürdüğü diyaloğun bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

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