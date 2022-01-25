Fransa lideri Macron cuma günü Putin'i arayacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Scholz, ikili görüşmenin ardından başkent Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cuma günü Putin'le telefonda görüşeceğini söyleyen Macron, Moskova'nın Ukrayna konusundaki niyetlerinin netleşmesinin gerektiğini söyledi.

Rusya'nın 'istikrarsızlaştırmak için bir güç' olduğunu söyleyen Macron, Ukrayna konusunda ABD-Rusya görüşmelerinin "iyi bir şey" olduğunu, ancak henüz net bir sonuç alınamadığını ifade etti.

ALMANYA UKRAYNA'NIN DESTEKÇİSİ

Almanya Başbakanı Scholz da, Ukrayna'nın destekçisi olduğunu ifade ederek, "Ukrayna'da ekonomik ve demokratik kalkınmayı aktif olarak desteklemek için çok şey yaptık" dedi. Scholz, Almanya'nın savaş bölgelerine ölümcül silahlar göndermeyi reddetmesinin tarihsel nedenleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Scholz sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin, Ukrayna'nın bir (gaz) transit ülkesi olarak kalmasını sağlamaktan kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ukrayna Almanya'ya güvenebileceğini biliyor."