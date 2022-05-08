UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak başkent Paris'teki Fransa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Nantes, ikinci yarıya penaltı kazanarak başladı. 47. dakikada penaltıyı golle sonuçlandıran Ludovic Blas, Nantes'ı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı.

Turnuvada 22 yıl aranın ardından dördüncü kupasına ulaşan Nantes, katıldığı dört finalden de galip ayrılmayı başardı.