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Fransa Merkez Bankası, bazı tahvil alım-satımlarında dijital varlıkların ve blokzincir teknolojisinin kullanımını test etti. Financial Times gazetesinin haberine göre ilk kez gelişmiş bir piyasada böyle bir test gerçekleştirildi.

Habere göre 10 aylık test sürecinde Fransa Merkez Bankası'nın dijital parası kullanıldı. Testlere ülkenin en büyük finansal kuruluşlarının da katılım sağladı.

Testlere katılan kuruluşlar arasında BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC ve Societe Generale de yer alırken kullanılan sistemin ABD'li IBM tarafından geliştirildiği bildirildi.

10 aylık test sürecinde toplam 500 işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerin değeriyle ilgili bir bilgi verilmed.