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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Başbakanlıkta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilişkin siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Philippe, ülkede yeni tip koronavirüse ilişkin endişelerin bulunduğunu ancak bu durumda sakin kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkede olası Kovid-19 vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğu bilgisini paylaşan Philippe, bu virüsle mücadele etmek için 200 milyon maske de sipariş ettiklerini aktardı.

Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 18'i buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, "Bir salgınla karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak, bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 18'i bulmuştu, bu kişilerden 11'i iyileşirken ikisi ise hayatını kaybetmişti.