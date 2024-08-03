Fransa, judoda altın madalya aldı

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Fransa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo karışık takım kategorisinde altın madalyayı kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karışık takım müsabakalarının finalinde Japonya'yı 4-3 mağlup eden Fransa, altın madalyanın sahibi oldu. Japonya ise gümüş madalyada kaldı.

Bu kategoride bronz madalyayı ise Güney Kore ve Brezilya paylaştı.