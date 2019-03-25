Fransa ve İzlanda EURO 2020 elemeleri H grubu maçında Stade De France'da karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası grup elemeleri kapsamında bizi de yakından ilgilendiren Fransa İzlanda mücadelesi Türkiye'den canlı olarak yayınlanacak. Gruptaki ikinci maçında evinde kazanarak avantaj yakalamak isteyen Fransa, İzlandalıları evine eli boş gönderme hesapları yapacak. Peki, Fransa İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

FRANSA İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu maçında Fransa ile İzlanda 25 Mart Pazartesi saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Fransa İzlanda maçı Türkiye'de S Sport, Sport 2, S Sport, Sport Plus, kanalından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: H. LlorisLloris, B. PavardPavard, L. HernándezHernández, P. PogbaPogba, R. VaraneVarane, S. UmtitiUmtiti, K. MbappéMbappé, N. KantéKanté, O. GiroudGiroud, A. GriezmannGriezmann, B. Matuidi

Matuidiİzlanda: H. T. H,Halldórsson B. S,Saevarsson A. F. S,Skúlason G. S,Sigurdsson R. S,Sigurdsson K. A,Arnason J. B. G,Gudmundsson A. G,Gunnarsson K. S,Sigthorsson J. D. B,Bödvarsson B. Bjarnason