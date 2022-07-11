Fransa, İtalya'yı devirdi! 6 gol...

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, D Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.

Manchester City Akademi Stadı'nda oynanan ilk mücadelede Belçika ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada İzlanda, 50. dakikada Thorvaldsdottir'in golüyle öne geçerken, Belçika 67. dakikada Vanhaevermaet'in penaltıdan ağları sarsmasıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Fransa ilk yarıda bulduğu gollerle farklı kazandı

New York Stadı'nda oynanan diğer karşılaşmada ise Fransa, 9'uncu, 40'ıncı ve 45'inci dakikalarda Geyoro, 12. dakikada Katoto ve 38. dakikada Cascarino'nun golleriyle İtalya'yı 5-1 mağlup etti.

İtalya'da 76. dakikada fileleri havalandıran Piemonte, takımının tek golünü kaydetti.