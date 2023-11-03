Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Fransa, İsrail makamlarından gerekçe istedi

        Fransa, Gazze'de vurulan Fransız Enstitüsü için İsrail makamlarından gerekçe istedi

        Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Fransız Enstitüsünün vurulmasına ilişkin İsrail makamlarından gerekçe istediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa, İsrail makamlarından gerekçe istedi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, Gazze'deki Fransız Enstitüsünü vurduklarına ilişkin kendilerini bilgilendirdiği belirtildi.

        Saldırı sırasında hiçbir çalışanın ve Fransız vatandaşının Enstitüde olmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail makamlarından "derhal" hangi gerekçe ile Fransız Enstitüsünü vurma kararı aldığını bildirmesi istendi.

        Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Fransa'nın Gazze'deki sivil kayıpların sayısından "ciddi endişe" duyduğu ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine ve personeline yönelik saldırılarının kınandığı belirtildi.

        Gazze'deki Fransız Enstitüsü, yurt dışında Fransızca ve Fransız kültürünü yaymak için faaliyet gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı 150'den fazla enstitüden biri niteliğindeydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Habertürk Anasayfa