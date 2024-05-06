Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçu teşkil ediyor

Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçu teşkil ediyor

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Fransa, İsrail'in 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden etmesinin savaş suçu olduğunu bildirdi.

İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı Haberi Görüntüle

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ın doğusundaki sivillerden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Refah'a sığınan 1,3 milyondan fazla sivilin "çok sıkıntılı bir durumda" olduğuna dikkat çekilerek, "sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil ettiği" bildirildi.

HAMAS'A "ESİRLERİ BIRAK" ÇAĞRISI Fransa'nın, Hamas'tan elindeki esirleri derhal serbest bırakmasını ve bölgede gereken kalıcı ateşkesin yürürlüğe konmasını istediği kaydedildi. REKLAM Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Macron, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını ve derhal Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini istediklerini iletti. FİLİSTİN'DEN ABD'YE ÇAĞRI Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah kentini işgalinin önlenmesi amacıyla bölgesel taraflar ve ABD başta olmak üzere uluslararası çevrelerle yoğun görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah kentini muhtemel işgalinin önlenmesi amacıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ın işgali, 1,5 milyon Filistinli vatandaşın daha önce uyardığımız katliam, toplu soykırım ve yerinden edilme girişimlerine maruz kalması anlamına geliyor. Refah'ın işgalini durdurmak için başta ABD olmak üzere bölgesel ve uluslararası taraflarla yoğun temaslar yürütüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tehlikeli yansımaları konusunda uyardığımız bu katliamın önlenmesi için ABD yönetimini acil müdahaleye çağırıyoruz." denildi. İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.