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        Haberler Dünya Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini bildirdi - Dünya haberleri

        Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini bildirdi

        Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:28
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        "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruması gerekir"
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        France 5 televizyon kanalının konuğu olan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Colonna, en az 1300 kişinin ölümüne yol açan saldırılardan sonra İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yorumunu yaptı.

        İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka riayet etmesi ve Gazze'dekiler de dahil sivilleri koruması gerektiğini belirten Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Colonna, Filistin halkının su, gıda gibi temel ihtiyaçlara normal şekilde erişebilme hakkı olduğunu vurgulayarak savunmasız kişilerin Gazze'den ayrılabilmesi için bir insani koridor konusunda farklı ortaklarla çalıştıklarını ifade etti.

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        Fransız Bakan 15 Ekim'de İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

        Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 49 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fransa
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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